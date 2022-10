Ligue des Champions : Le Paris Saint-Germain gifle le Maccabi Haïfa, 7-2

par Lilian Moy (iDalgo)

Le Paris Saint-Germain a remporté aisément son match de la cinquième journée de Ligue des Champions 7-2 face au Maccabi Haïfa. Dans un match qui a rapidement été interrompu à cause d'un craquage de fumigènes dans les tribunes, les stars parisiennes ont brillé. Lionel Messi et Kylian Mbappé ont chacun inscrit un doublé, Neymar y est aussi allé de son but. Les autres buteurs sont Sean Goldberg contre son camp et Carlos Soler qui a signé sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs. Le latéral droit Abdoulaye Seck a marqué les deux buts de son équipe. Le PSG est premier de son groupe à égalité avec Benfica mais avec une meilleure différence de but, une victoire face à la Juventus la semaine prochaine suffira pour assurer la première place du groupe. De son côté, le Maccabi Haïfa peut toujours rêver de la C3.