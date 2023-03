Ligue des Champions : Le Milan AC réussit son coup à Tottenham

par Edouard Guala (iDalgo) Le but petit but d'avance obtenu à l'aller a fait la différence côté milanais. Grâce à sa victoire 1 but à 0 à San Siro, les Italiens ont bonifié leur résultat grâce à un score nul et vierge au Tottenham Hotspur Stadium 0-0). Milan aurait même pu ouvrir le score en fin de rencontre mais le poteau de Fraser Forster est venu sauver le portier anglais. Les Spurs ont dû jouer à dix contre onze durant un quart d'heure suite à l'expulsion de Christian Romero pour un second avertissement. Le Milan AC est donc la deuxième équipe qualifiée pour les quarts de finale de la compétition après le Bayern Munich.