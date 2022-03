Ligue des Champions : Le LOSC éliminé par Chelsea

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Fin de parcours en Ligue des champions pour Lille ! Battus 2-0 à Stamford Bridge à l'aller, les hommes de Jocelyn Gourvennec se sont à nouveau inclinés au Stade Pierre-Mauroy (1-2) au terme d'une rencontre rythmée où les Nordistes ont mené au score. À la 38e minute, Jorginho a touché le ballon de la main dans sa surface et concédé un penalty que Burak Yilmaz s'est chargé de transformer. À cet instant, Lille ne devait marquer plus qu'un but pour pousser Chelsea en prolongations. Mais à quelques secondes de la mi-temps, Christian Pulisic a égalisé et rétréci les espoirs lillois. Au retour des vestiaires, César Azpilicueta, du genou, a inscrit le 2e but de Chelsea et permis aux Blues de se mettre à l'abri. Avec cette élimination, une semaine après celle du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid, il n'y a plus de club français en Ligue des champions. Chelsea accède aux quarts de finale de la compétition.