Ligue des Champions : Le Bayern prend le dessus sur Manchester United

par Mattys Bernard (iDalgo) Dans un match complètement fou, le Bayern Munich vient à bout de Manchester United (4-3) et prend déjà les commandes du groupe A. Les Bavarois ont parfaitement débuté leur premier match de Ligue des Champions. Au moment de se rendre aux vestiaires, les champions d'Allemagne mènent par deux buts d'écarts grâce à ses attaquants Leroy Sané (28e) et Serge Gnabry (32e). Au retour des vestiaires, Rasmus Hojlund, auteur de son tout premier but avec sa nouvelle équipe est venu remettre les siens sur le droit chemin (49e). Seulement, quatre minutes plus tard, Harry Kane a redonné l'avantage au Bayern, sur penalty. C'est en toute fin de match que celui-ci a pris une autre tournure. Si Casemiro a redonné espoir aux Red Devils en réduisant le score à la 88e minute, dans la foulée, Mathys Tel a mis fin à tout suspens en inscrivant le 4e but bavarois (90+2e). C'est finalement sur un nouveau but de Casemiro que le match s'est conclu (90+5e). Le club anglais s'est réveillé trop tard, mais il a montré qu'il faudra compter sur eux lors de cette saison européenne.