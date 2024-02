Ligue des Champions : Le Bayern passe à côté de son match à Rome, Upamecano expulsé

par Mylene Dufour (iDalgo) Munich n'a pas su se défendre face à la Lazio en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Les Bavarois n'ont cadré qu'un seul tir en première période, malgré la possession de balle en leur faveur. Mais c'est en seconde période que tout s'est joué. À la 67e minute, Dayot Upamecano accroche la cheville de Gustav Isaksen, prêt à frapper vers le but de Manuel Neuer. Le défenseur français écope alors d'un carton rouge, et un penalty est accordé à Rome. Le portier bavarois ne peut rien faire et Ciro Immobile donne l'avantage au club italien. Un avantage qui sera conservé jusqu'à la fin de la rencontre. Score final : 1-0. Le Bayern pourra se rattraper à domicile le 5 mars prochain.