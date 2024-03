Ligue des Champions : Le Bayern Munich qualifié en quarts de finale

Ligue des Champions : Le Bayern Munich qualifié en quarts de finale













par Samuel Troccaz (iDalgo) Le Bayern Munich n'a pas tremblé à domicile. Battus au match aller par la Lazio (1-0), les hommes de Thomas Tuchel se sont imposés 3-0 ce mardi soir. Les Bavarois ont pu s'appuyer sur une attaque très active menée par Harry Kane, auteur d'un doublé (38', 66'). Munich n'a plus manqué les quarts de Ligue des champions depuis 2019 et n'a pas vraiment été inquiété par la Lazio. Les coéquipiers de Mattéo Guendouzi n'ont pas cadré un seul tir à l'Allianz Arena. Une éclaircie dans la saison compliquée du Bayern. Le club allemand pointe actuellement à la seconde place de son championnat, à dix points du Bayer Leverkusen.