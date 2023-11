Ligue des Champions : Le Bayern intouchable, Manchester United s'écroule

Ligue des Champions : Le Bayern intouchable, Manchester United s'écroule













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Que dire de plus sur la domination du Bayern Munich ? Affrontant Galatasaray pour le compte de la 4e journée de Ligue des champions, les Munichois ont concrétiser leur domination, en fin de rencontre, grâce à un doublé de l'inévitable Harry Kane pour s'imposer 2-1. Quatre victoires, douze points et une première place logique, synonyme de huitième de finale assuré pour les Allemands. Ceux qui n'ont pas rassuré, en revanche, ce sont les Red Devils. Manchester United s'est incliné sur la pelouse de Copenhague (4-3) dans un match fou. Tout avait bien commencé pour les hommes de Erik ten Hag qui ont mené rapidement 2-0 grâce à un doublé de Hojlund. Mais l'expulsion de Rashford a relancé l'enjeu de ce match et les Danois ont su en profiter pour égaliser, avant que Fernandes ne redonne l'avantage aux siens en seconde mi-temps. Pourtant, les Mancuniens ont craqué, à dix minutes du terme, en encaissant deux buts en l'espace de 5 minutes. Une défaite cruelle pour Manchester United, dernier du groupe A (3 pts), derrière Galatasaray et Copenhague qui ont 4 points.