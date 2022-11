Ligue des Champions : l'OM perd tout !

par Romain Strozza (iDalgo)

Sur un but de Pierre-Emile Hojbjerg à la toute dernière seconde, Marseille s'est incliné contre Tottenham lors de cette dernière journée de Ligue des champions (2-1) et se retrouve donc éliminé de toute compétition européenne cette saison. L'OM a pourtant cru tenir sa qualification pour les huitièmes de finale grâce un but de Chancel Mbemba en fin de première période sur corner. Après la mi-temps, Tottenham est vite revenu au score sur un but Clement Lenglet de la tête. À ce moment du match, les Marseillais étaient troisièmes du groupe grâce à la victoire de Francfort contre le Sporting et donc reversés en Ligue Europa mais cette défaite change tout. L'OM finit dernier de sa poule et Tottenham prend la première place devant Francfort.