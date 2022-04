Ligue des champions : L'OL rejoint le PSG

par Robin Joanchicoy (iDalgo)

Après s'être inclinées à l'Allianz Stadium (2-1), les Lyonnaises se devaient de se racheter. Et c'est chose faite ! La bande de Sonia Bompastor a dominé la Juventus ce jeudi (3-1), décrochant ainsi son billet pour le carré final de la Ligue des champions. De retour de blessure, Ana Hegerberg n'aura eu besoin que d'une demi-heure pour ouvrir le score de la tête (33e). Meilleure buteuse dans l'histoire de la Ligue des champions, l'attaquante norvégienne s'est offerte sa 47e réalisation dans cette compétition. Deux minutes plus tard, Melvine Malard est venue faire le break (35e). Sur une autre action de grande classe entre Delphine Carcarino et Catarina Macario, l'Américaine a scellé définitivement le sort de la rencontre (73e), malgré la réduction du score d'Andrea Staskova (84e). L'Olympique Lyonnais, septuple vainqueur du trophée européen, se qualifie ainsi en demi-finale pour la douzième fois de son histoire. Les Lyonnaises défieront donc le PSG pour une place en finale.