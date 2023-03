Ligue des Champions : L'Inter tient bon face à Porto et rejoint les quarts

Ligue des Champions : L'Inter tient bon face à Porto et rejoint les quarts













par Matthieu Cointe (iDalgo) Les Italiens ont eu chaud. Mardi soir, l'Inter s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après avoir son match nul obtenu sur la pelouse de Porto (0-0). Dans un "Estádio do Dragão" bouillant, le club milanais a beaucoup subi et a été sauvé par son gardien et son poteau en fin de match. Les Portugais pourront nourrir des regrets et Pepê, frustré, a été expulsé dans les dernières minutes de la rencontre. Grâce à un but de Romelu Lukaku inscrit au match aller, l'équipe de Simone Inzaghi rejoint les quarts de finale de la compétition reine pour la première fois depuis la saison 2010-2011.