Ligue des Champions : L'AS Monaco reversée en Europa League

par Lilian Moy (iDalgo)

Pour la deuxième année consécutive, l'AS Monaco ne participera pas à la Ligue des Champions après sa défaite au Philps Stadion face au PSV Eindhoven. Comme au match aller, les joueurs du Rocher ont encaissé le premier but par l'intermédiaire de Joey Veerman (21') et comme la semaine dernière, ils sont revenus au score avec Guillermo Maripan (58') cette fois-ci. Ils ont même pris l'avantage avec Wissam Ben Yedder (70') et alors qu'ils croyaient tenir la qualification, Erick Gutierrez égalise en fin de match (89') sur une superbe remise de la tête de Luuk de Jong. Les deux formations sont alors allées en prolongations et Luuk de Jong, capitaine du PSV, donne la victoire aux siens (110'), encore une fois sur un coup de tête. Les Monégasques auront touché à deux reprises les montants de Walter Benitez et ils ont buté en fin de partie sur un très bon bloc néerlandais. Les joueurs de Ruud van Nistelrooy affronteront les Glasgow Rangers, tombeurs de l'Union Saint-Gilloise, en barrages. Monaco jouera l'Europa League.