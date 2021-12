Ligue des Champions féminine : PSG - Bayern Munich et Lyon Juventus pour les 1/4 !

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les 1/4 de finale sont tombés pour la Ligue des champions féminine avec du lourd pour les clubs français ! Le Paris Saint-Germain affrontera les Allemandes du Bayern Munich demi finaliste de l'édition précédente ! L'Olympique Lyonnais club le plus titré de la compétion sera opposé à un adversaire plus abordable à savoir la Juventus ! Le club italien a terminé deuxième de son groupe derrière Wolfsburg ! Les autres rencontres opposeront Arsenal à Wolfsburg et enfin un classico espagol sera aussi à l'affiche avec le Réal Madrid qui défiera son grand rival, le FC Barcelone !