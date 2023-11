Ligue des Champions : Dortmund sans pitié pour Newcastle

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Vainqueur à l'aller, vainqueur au retour ! Lors de la 4e journée de Ligue des champions du groupe F, le Borussia Dortmund recevait Newcastle après avoir gagné 1-0 en Angleterre au match aller. Et les Jaune et Noir se sont imposés au Signal Iduna Park sur le score de 2 à 0. Après une première mi-temps parfaitement maîtrisée et dominée, qu'ils ont émaillée de l'ouverture du score de Niclas Fullkrug (26e), les Allemands ont confirmé en réalisant le break pour briser les espoirs des Magpies qui avaient élevé leur niveau de jeu en début de seconde période. C'est Julian Brandt qui a doublé la mise grâce à une contre-attaque éclair. Avec ce succès, le Borussia prend la première place de la poule avec 7 points, devant le PSG (6 pts) qui affronte le Milan AC ce soir.