Ligue des Champions : Dortmund crée la surprise à Newcastle !

par Dorian Madala (iDalgo) Le Borussia Dortmund s'est imposé ce soir sur la pelouse de Newcastle en allant gagner 1-0 dans le cadre de la troisième journée de Ligue des champions. Opportunistes, les joueurs d'Edin Terzic ont anéanti le moral de leur adversaire du soir en faisant trembler les filets juste avant la mi-temps. Grâce à ce but, Felix Nmecha ouvre son compteur en coupe européenne et permet au club allemand d'occuper la deuxième place du groupe F. Au même moment, le RB Leipzig a dominé l'Etoile Rouge de Belgrade (3-1). Manchester City a déroulé sur la pelouse des Young Boys (1-3) et le Celtic et l'Atletico Madrid n'ont pas réussi à se départager (2-2).