Ligue des Champions de football : Une pluie de buts et des déceptions

par Adrien Verger (iDalgo)

24 buts sur les 6 matchs de 21h : cette deuxième soirée de Ligue des Champions a réservé de superbes oppositions et quelques déceptions à l'image du PSG ou de l'Atletico de Madrid. Le match de la soirée, celui qu'il ne fallait pas louper, se déroulait à l'Etihad Stadium de Manchester lors du match entre City et le RB Leipzig. Un score de tennis pour la victoire du club anglais : 6-3 ! 4 buts en première période, 5 en seconde avec notamment un triplé pour l'ancien parisien Nkunku et la première réalisation de Grealish sous ses nouvelles couleurs. L'Atletico de Madrid a lui manqué d'inspiration face au FC Porto et concède le nul à domicile. Le PSG, malgré une ouverture du score précoce, est accroché par Bruges (1-1). Grâce à Rodrigo en toute fin de match, le Réal arrache la victoire contre l'Inter Milan (1-0). Dans l'une des affiches du jour, Liverpool est sorti vainqueur de son duel face au Milan AC (3-2), avec la manière. Enfin, l'Ajax n'a pas fait de détail (5-1) contre une équipe du Sporting réduite à 10.