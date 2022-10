Ligue des Champions : Chelsea domine Milan, le Real Madrid arrache le nul

par Lucas Fontaine (iDalgo)

C'était l'affiche la plus alléchante de ce mardi soir en Ligue des Champions. L'AC Milan accueillait Chelsea à San Siro, dans le cadre de la 4ème journée du Groupe E. Réduits à dix dès la 19ème minute suite à l'expulsion de Fikayo Tomori qui a amené le penalty transformé par Jorginho (1-0, 21e), les Rossoneri ont souffert face aux Blues qui ont rapidement doublé la mise grâce à Pierre-Emerick Aubameyang sur une très belle action collective (2-0, 34e). En seconde période, les Londoniens ont parfaitement contrôlé la rencontre et les Milanais s'inclinent ainsi logiquement (0-2). Avec le retour de Karim Benzema, les Merengues voulaient frapper un gros coup dans le groupe F. Après une entame maîtrisée en première mi-temps, le Real Madrid s'est fait surprendre au retour des vestiaires : Oleksandr Zubkov a trompé son compatriote Andriy Lunin, titulaire dans les cages espagnoles, de la tête (1-0, 46e). Alors que les hommes de Carlo Ancelotti se dirigeaient vers une défaite, à la toute dernière seconde, sur un centre de loin de Kroos, Rüdiger a repris le ballon de la tête pour égaliser (1-1, 90e+5). Un peu plus tôt dans la soirée, Manchester City a concédé le nul face à Copenhague (0-0).