Ligue des Champions : Benzema voit encore triple !

par Emile Brehant (iDalgo)

C'était le match à voir de ces quarts de finale aller de Ligue des Champions. Ce soir, Londoniens et Madrilènes ont offert un spectacle de haute volée aux quelque 40 000 chanceux réunis à Stamford Bridge. Une affiche au sommet dont Karim Benzema n'a pas tardé à s'attirer la lumière. Dès la 21ème minute, le Français s'en allait chercher la lucarne d'un coup de tête puissant, sur un service de Vinicius. Trois minutes plus tard, de la tête toujours, Benzema a cette fois choisi la délicatesse pour trouver le petit filet et porter le score à 0-2. Devant son public, Chelsea n'a pas abdiqué et Kai Havertz (40') a réduit la marque, de la tête une nouvelle fois. Au retour des vestiaires, Mendy a commis l'impardonnable, offrant sur un plateau le triplé à Karim Benzema (46'). 1-3 au tableau d'affichage et le score ne bougera plus. Le Real prend une sérieuse option en vue du match retour à Madrid, qui se jouera dès mardi 13 avril prochain.