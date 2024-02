Ligue des Champions : Avec un grand Lunin, le Real se sort du piège Leipzig

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Le Real Madrid a souffert mais il est parvenu à s'imposer sur la pelouse de Leipzig lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions ce mardi soir (1 - 0). Dominés en début puis en fin match à cause des nombreux assauts de Xavi Simons et les siens, les Merengues se sont contentés de la superbe inspiration de Brahim Diaz dès l'entame de la seconde période pour prendre un avantage important avant le match retour (48'). La Casa Blanca peut également remercier la performance de son gardien Andriy Lunin auteur de neuf sauvetages dont quelques-uns décisifs sur la volée de Xavi Simons, la frappe de Benjamin Sesko seul face au but ou encore la lourde frappe d'Amadou Diarra.