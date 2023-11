Ligue des Champions : Arsenal enfonce Séville

par Mattys Bernard (iDalgo) Après deux échecs consécutifs en EFL Cup et en Premier League, Arsenal reprend du poil de la bête. Opposés au FC Séville lors de leur quatrième match de la phase de groupe de la Ligue des champions, les Gunners se sont imposés (2-0). Bukayo Saka, à la fois passeur pour Leandro Trossard à la 29e minute et buteur à la 64e minute, a permis à son équipe de prendre le large au classement général et de se rapprocher des huitièmes de finale. En revanche, les Sévillans continuent de s'enfoncer. Ils sont la seule équipe du groupe B à n'avoir pas remporté de match et occupent la dernière place du classement avec seulement deux points. De leur côté, le PSV et Lens se disputent la 2e et 3e place avec 5 points chacun. La prochaine journée dans trois semaines pourrait s'avérer décisive.