Ligue des Champions : 6/6 pour Manchester City !

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Six matchs en six victoires pour Manchester City après sa victoire sur la pelouse de l'Etoile Rouge de Belgrade (2-3), lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. C'est le jeune Hamilton qui a été le premier à se mettre en évidence en ouvrant le score (19'). Bobb a permis aux Skyblues de faire le break à l'heure de jeu, mais Belgrade est revenu dans le match à la 76e minute grâce à Hwang. Avant qu'Hamilton ne fasse encore des folies et ne provoque un penalty en fin de rencontre, transformé par Phillips (85'). La réduction du score de Katai reste anecdotique (91'). 18 points et une première place plus qu'assurée. Le RB Leipzig s'est aussi imposé face aux Young Boys de Berne (2-1). Tout s'est joué en six minutes lorsque Sesko a ouvert le score (51') avant que Colley n'égalise (53') et que Fosberg ne redonne l'avantage aux Allemands pour l'emporter. Le RB récolte douze points dans ce groupe G et confirme sa seconde place déjà validée.