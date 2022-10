Ligue des Champions : 1-1 entre le Benfica et le PSG

par Lilian Moy (iDalgo)

Le Paris Saint-Germain est allé faire match nul 1-1 sur la pelouse du Benfica pour le compte de la troisième journée du groupe H ce mercredi. Lionel Messi avait ouvert le score à l'issue d'une superbe action collective conclue par une frappe enroulée de l'Argentin en pleine lucarne (22'). Plutôt dominateurs en premier mi-temps, les locaux ont égalisé sur un but contre son camp de Danilo Pereira juste avant la pause (41'). Les Parisiens sont revenus des vestiaires avec plus d'envie et ont eu plusieurs occasions de prendre l'avantage, sans succès. Il aura même fallu un grand Gianluigi Donnarumma, auteur de belles parades, pour rester sur ce score nul. Les deux équipes sont au coude à coude en tête du groupe avec sept points, l'avantage pour le club français. Match retour la semaine prochaine.