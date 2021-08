Ligue 2 : Toulouse sur sa lancée, Nancy et Grenoble mal en point

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Fortunes diverses sur les pelouses de Ligue 2 en ce début de soirée. Les Toulousains s'imposent à domicile face au SC Bastia 1 but à 0 sur une réalisation de Van Den Boomen (23'). Grâce à ce succès Toulouse, prend provisoirement la tête de la Ligue 2 à la place du Paris FC qui compte un match en moins.

Sochaux grimpe sur le podium à la place de Nîmes. Les Sochaliens remportent un succès précieux sur leur pelouse grâce à Weissbeck (42') pour prendre l'avantage sur les Gardois. Les "Crocodiles" n'ont pu faire mieux qu'un match nul face à Pau sous une chaleur étouffante et descendent à la 4ème place.

L'AS Nancy s'incline quant à lui dans le duel des mal-classés face à Valenciennes (1-0) et pointent désormais à la 19ème place. Grenoble également mal en point s'incline sur la pelouse de Niort sur la plus petite des marges (1-0). Le club pointe désormais à la dernière place de ce classement.