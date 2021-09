Ligue 2 : Toulouse s’envole, le Paris FC se reprend

par Adrien Verger (iDalgo)

La 9e journée de Ligue 2 a rendu son verdict avec les 10 matchs programmés à 20h ce mardi. Le premier enseignement à en tirer n'est autre que l'envol de Toulouse en tête du classement. A l'issue des 90 minutes, le TFC, qui avait 2 points d'avance sur son dauphin, en possède désormais 4. Une victoire 2-0 chez le relégable dunkerquois qui cherche toujours sa première victoire. Ajaccio, toujours deuxième, perd néanmoins 2 points avec son match nul 0-0 à domicile contre Niort. Deux belles opérations à mettre aux comptes de Sochaux et Auxerre, vainqueurs respectifs de Guingamp et Rodez, et désormais 3e et 4e du classement. Après 3 défaites consécutives, le Paris FC se reprend contre Nîmes (2-0) et remonte à la 5e place. Les autres scores : Amiens - Pau 2-2, Caen - Dijon 0-1, Grenoble - Nancy 4-1, Le Havre - Quevilly-Rouen 1-0 et Valenciennes - Bastia 2-1.