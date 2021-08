Ligue 2 : Toulouse s'impose à Dijon et prend la première place du championnat

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Le Toulouse Football Club poursuite sa série d'invincibilité ! Les Violets se sont imposés samedi à Dijon au stade Gaston-Gérard à l'occasion de la 5e journée de Ligue 2. Ce sont pourtant les locaux qui ont ouvert le score dans cette partie. Déjà buteur à deux reprises cette saison, Aurélien Scheidler trouve, une nouvelle fois, le chemin des filets et ouvre le score à la 28e minute. Grâce à Onaiwu (37e), Toulouse revient et égalise avant la mi-temps. Entré avant le début de la seconde période, Nathan Ngoumou va se montrer décisif. Le milieu de 21 ans s'est offert un doublé (51e et 62e) et permettre aux Violets de faire le break. Si Le Bihan réduit l'écart sur penalty (81e), Van den Boomen marquera aussi sur penalty (87e). Avec ce succès, Toulouse prend seul les commandes du championnat. Le DFCO reste dans la zone rouge et devra encore patienter pour s'offrir une première victoire dans cette saison.