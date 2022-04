Ligue 2 : Toulouse pas encore monté, Nancy pas encore relégué

par Adrien Corbel (iDalgo)

Toulouse et Nancy jouaient gros ce mardi soir pour le compte de la 34ème journée de Ligue 2 mais ces deux équipes n'ont pu faire mieux qu'un match nul 1-1 en déplacement. Les premiers ont été accrochés à Sochaux, 5ème du championnat et plus que jamais en course pour les barrages avec le Paris FC (4ème), vainqueur 1-0 de Caen à domicile, et Auxerre (3ème), lui aussi vainqueur sur sa pelouse 2-1 contre Dijon. Ils comptent maintenant 9 points d'avance sur la 3ème place à 4 journées de la fin, et 6 sur la 2ème occupée par Ajaccio qui s'est également imposé 2-1 à domicile contre Dunkerque. Les seconds ont été tenus en échec à Rodez et sont pointés à 10 points de leurs adversaires du soir, premiers non relégables. La place de barragiste, elle aussi à 10 points, est occupée par Quevilly-Rouen qui s'est incliné 1-0 à domicile contre Nîmes et qui affrontera justement la lanterne rouge nancéienne à la prochaine journée.