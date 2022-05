Ligue 2 : Toulouse champion, Dunkerque relégué en National

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Toulouse est officiellement sacré champion de Ligue 2. Surpris par un but du capitaine nîmois Briançon, le TFC a renversé la situation après la pause samedi, grâce à des buts d'Onaiwu (48e) et Genreau (77e), pour finir par s'imposer face à Nîmes (2-1). À une journée de la fin, les Toulousains comptent sept points d'avance sur l'AC Ajaccio. Toulouse est sacré pour la troisième fois de son histoire Champion de Ligue 2, après 1982 et 2003. Tenu en échec à Grenoble (1-1) malgré une dernière demi-heure en supériorité numérique, l'AC Ajaccio (2e avec 72 points) voit Auxerre revenir à une longueur (71 points). Rapidement menée au score au Stade Océane, l'AJA, bien que réduite à dix après l'expulsion de Jubal (61e), s'est imposée au Havre (2-1) grâce à Charbonnier, passeur pour Hein puis buteur. En s'imposant à Amiens (2-1), le Paris FC chipe, à la faveur d'une meilleure différence de buts, la 4e place à Sochaux, battu à Valenciennes (0-1). En bas de tableau, la mission était quasiment impossible pour Dunkerque. Les hommes de Romain Revelli ont sombré face à Guingamp (1-3). Ils accompagneront en National Nancy, la lanterne rouge qui a battu Dijon (3-2).