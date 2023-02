Ligue 2 : Saint-Étienne se relance face à Annecy

par Matthieu Cointe (iDalgo) Nouveau scénario rocambolesque dans un match de l'ASSE. Samedi, Saint-Étienne a renversé Annecy au stade Geoffroy-Guichard dans un match comptant pour la 22e journée de Ligue 2 (3-2). Ibrahima Wadji et Jean-Philippe Krasso ont répondu à l'ouverture du score de Vincent Pajot en première période, avant qu'Alexy Bosetti ne vienne remettre les deux équipes à égalité. En toute fin de rencontre, Mathieu Cafaro a inscrit l'un des plus beaux buts de la saison pour permettre aux Verts de passer devant et de retrouver le chemin de la victoire. Au classement, l'équipe de Laurent Batlles grimpe à la 18e place, à une petite longueur de Nîmes, premier non relégable. Annecy reste 11e.