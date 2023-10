Ligue 2 : Saint-Étienne fait tomber Angers !

Ligue 2 : Saint-Étienne fait tomber Angers !













par Mattys Bernard (iDalgo) Dans un Stade Geoffroy-Guichard en fusion, Saint-Étienne fait craquer Angers. Auteurs de leur meilleur match de la saison, les Verts sont parvenus à faire chuter les Angevins qui restaient sur 5 victoires consécutives (2-0). Après une première mi-temps dont le niveau de jeu entre les deux équipes a été exceptionnel, les Stéphanois ont fini par prendre les devants dans un second temps. Ibrahim Sissoko, auteur de son 8e but de la saison, est venu délivrer ses coéquipiers avec une tête rageuse (51e) avant que Léo Petrot ne double la mise, en solitaire, quelques minutes plus tard (59e). Cette victoire permet à Saint-Étienne de grimper à la 2e place au classement général, juste devant son adversaire du jour (3e).