Ligue 2 : les résultats de la 7e journée de championnat

par Jerome Vinette (iDalgo)

Durant cette 7e journée de championnat, le Paris FC a concédé sa première défaite de la saison face à l'EA Guingamp (1-0), tout comme le Nîmes Olympique qui s'est incliné sur le terrain de Grenoble (2-1). En face, Dijon qui a connu un début de saison très compliqué, a enregistré sa première victoire en s'imposant 2-1 contre Bastia. Ajaccio reste la seule équipe encore invaincu avec le TFC après son succès 1-0 contre Sochaux. Contrairement à ces rivaux, l'AS Nancy-Lorraine, lanterne rouge et dernier du classement, n'y arrive toujours. Les Lorrains ont concédé le nul face à l'USL Dunkerque (0-0) après avoir évolués à 10 contre 11. Face à Niort, l'AJ Auxerre a enregistré une deuxième victoire d'affilée (4-0) et reste dauphin du leader toulousain qui jouera lundi sur le terrain du Havre. Les autres résultats de la soirée sont : Valencienne 1-2 Quevilly, Amiens 0-1 Rodez et Caen 1-2 Pau.