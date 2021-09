Ligue 2 : Le Havre et Toulouse se partagent les points à l’issue d’un match animé

Crédit photo © Reuters

par Adrien Verger (iDalgo)

Le match de clôture de cette 7e journée de Ligue 2 n'a pas eu de vainqueur, mais le spectacle était au rendez-vous. À la 34e minute, Ado reprenait bien un corner et plaçait une tête imparable au milieu des buts. Une ouverture du score plutôt méritée qui permettait aux Toulousains de rentrer aux vestiaires avec l'avantage au score. Mais les joueurs du HAC, piqués dans leur orgueil, revenaient sur la pelouse avec de belles promesses. Et ce n'est pas le carton rouge de Boutaib pour s'être échauffé les esprits avec un supporter après sa sortie du terrain qui allait enrayer la machine havraise. Bien au contraire, à la 67e, fraîchement entré en jeu, Cornette envoyait le ballon sur la droite des buts de Dupé sur un coup franc à 30 mètres. Un superbe but qui permet aux Ciels et Marines de prendre un point et de remonter à la 10e position. Toulouse reste leader avec 17 points.