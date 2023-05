Ligue 2 : Le Havre chute encore face à Valenciennes !

Ligue 2 : Le Havre chute encore face à Valenciennes !













par Matthieu Cointe (iDalgo) Le HAC devra attendre pour officialiser sa montée. Lundi soir, Le Havre s'est incliné au stade Océane face à Valenciennes en clôture de la 36e journée de Ligue 2 (0-2). Bousculés dans le jeu, les hommes d'Ahmed Kantari ont réussi à faire la différence sur leurs quelques opportunités et Adrian Grbic a ouvert le score sur penalty dès la 7e minute de jeu. Mohamed Kabas a doublé la mise d'une superbe frappe lointaine juste avant la pause (45+2'). Avec cette deuxième défaite consécutive en championnat, le leader laisse Bordeaux revenir à deux longueurs au classement. De son côté, Valenciennes remporte trois points précieux et sort de la zone rouge...