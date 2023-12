Ligue 2 : Laval s'incline à Ajaccio

Ligue 2 : Laval s'incline à Ajaccio













par Dorian Madala (iDalgo) Laval est tombé contre plus fort, ce soir, sur la pelouse d'Ajaccio et s'incline logiquement (2-0) lors de cette 17e journée de Ligue 2. Suite à une première période assez pauvre, les coéquipiers d'Ivane Chegra ont passer la seconde lors de la deuxième partie de match. Yoann Touzghar (60') et Riad Nouri (90'+5) se sont illustrés pour offrir 3 points aux Ajacciens (27 points) qui figurent désormais à la 7e place du classement. De son côté, Laval (33 points) perd son fauteuil de leader de Ligue 2 au profit d'Angers (34 points), qui s'est imposé face à Grenoble (1-0). Sur les autres pelouses françaises, Auxerre s'est imposé à Concarneau (3-1) et Bastia a balayé Dunkerque (0-5).