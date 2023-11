Ligue 2 : Gros coup du Paris FC à Saint-Etienne !

Ligue 2 : Gros coup du Paris FC à Saint-Etienne !













par Florian Burgaud (iDalgo) L'AS Saint-Etienne n'avait plus perdu depuis le début du mois d'août. A cette époque, en plein été, le club du Forez avait mal commencé sa saison 2023/2024 de Ligue 2 BKT. Mais, depuis, l'ASSE a réalisé une magnifique série de dix matchs sans défaite... dont six victoires. Remontés à la deuxième place du classement, les Stéphanois avaient l'occasion, ce samedi en ouverture de la treizième journée, de passer en tête de la hiérarchie devant Laval. Seulement, les hommes de Laurent Battles sont tombés sur un os nommé Paris FC. Sous la pluie, le club parisien a gâché la fête de l'ASSE, qui célébrait à cette occasion son 90e anniversaire. C'est sur un but de Gory, auteur d'une frappe croisée du droit, que le PFC a marqué le but de la victoire. Une victoire, donc, acquise par la plus petite des marges permettant au Paris FC de grimper à la quatorzième place du classement et, ainsi, de s'éloigner de la zone rouge.