Ligue 2 : Grenoble joue un mauvais tour à Saint-Etienne en match d'ouverture

par Thomas Le Bourdelles (iDalgo) La saison de Ligue 2 a été lancée depuis 90 minutes et déjà une première polémique ! Dans ce match d'ouverture opposant Saint-Etienne à Grenoble, remporté par les visiteurs 1-0 grâce à la réalisation de Bamba en fin de match (90+1), un événement va sans doute faire parler. Survenu à la 85ème minute, le but de Wadji a été refusé pour une position de hors-jeu de Charbonnier. Or les images, proposant différents angles, montrent le contraire. Mais que fait la Var ? Et bien elle sera disponible en Ligue 2 à partir de l'année prochaine. Thomas Monconduit, interrogé à la fin du match au micro de Bein Sport, ne veut pas remettre la faute sur l'arbitrage : "Il ne faut pas se cacher derrière cette action. Nous aurions dû marquer avant". Le joueur de l'ASSE n'a pas tord car son équipe a eu les occasions à l'image du penalty manqué par Charbonnier (83ème).