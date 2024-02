Ligue 2 : Carton de Grenoble et Annecy, les équipes dans la zone rouge gagnent !

Ligue 2 : Carton de Grenoble et Annecy, les équipes dans la zone rouge gagnent !













par Emilien Schoenher (iDalgo) La soirée de Ligue 2 a été riche en buts. Grenoble s'est largement imposé à domicile contre le SM Caen (5-1). Les Grenoblois menaient 4-0 dans ce match. Carton aussi pour Annecy sur la pelouse de Guingamp. Bien aidés par l'expulsion de Donatien Gomis à la 16e minute de jeu, les visiteurs ont très vite pris le large. Le deuxième carton rouge reçu par Kalidou Sidibe à la 79e ne va rien arranger et Annecy s'impose 4-1. Le bas de tableau qui gagne en cette 23e journée de championnat. En plus d'Annecy, QRM (4-2 vs Laval) et Dunkerque (1-0 vs Saint-Étienne) ont également gagné. Valenciennes est donc la seule équipe de la zone rouge à avoir perdue (0-1 vs Concarneau) et se retrouve à neuf points du premier non-relégable.