Ligue 2 : Caen se replace dans la course à la montée

Ligue 2 : Caen se replace dans la course à la montée













par Emilien Schoenher (iDalgo) Caen frappe fort en s'imposant 2-0 face à Angers en clôture de la 26e journée de Ligue 2. Le latéral gauche de Malherbe, Ali Abdi, a réalisé un très bon match en inscrivant un doublé (13', 58'). Godson Kyeremeh est double passeur décisif. Les Angevins n'ont jamais vraiment su réagir après les buts adverses et ont semblé sans solution dans cette rencontre. Les hommes d'Alexandre Dujeux enchaînent une quatrième défaite de suite en championnat à l'extérieur et voient Laval revenir à deux points. De son côté, Caen remonte au 6e rang grâce à ce succès et revient à une unité de Grenoble, qui occupe la place de dernier barragiste pour la montée en Ligue 1.