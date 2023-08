Ligue 2 : Bordeaux s’incline d’entrée à Pau

par Alexis Rouhette (iDalgo) En clôture de la première journée de la saison 2023/2024 de Ligue 2, Pau surprend Bordeaux à domicile et s'impose 3 buts à 0. Bien rentrés dans le match, les locaux ont rapidement ouvert le score grâce à une frappe magnifique de Saivet (17e minute), avant que George ne fasse parler sa puissance et trompe à son tour Straczek (19e). Face aux offensives bordelaises qui se multipliaient en fin de match, Boutaïb mettait les siens à l'abri à la 73e minute. Les Palois pourront remercier Kamara, auteur de six arrêts. Le gardien palois a fait vivre un cauchemar aux attaquants bordelais et notamment Vipotnik. La recrue bordelaise a notamment vu son pénalty arrêté par Kamara, en état de grâce ce soir (65e). Bordeaux, qui a touché deux fois la transversale, commence sa saison par une défaite et reste lanterne rouge de Ligue 2. Pau de son côté rejoint Auxerre et Guingamp en tête du classement.