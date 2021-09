Ligue 2 : Bastia remporte le derby corse face à Ajaccio

par Jerome Vinette (iDalgo)

Lors de cette 10e journée de championnat Ligue 2, le SC Bastia défiait son homologue corse, Ajaccio dans un derby plus que jamais engagé. Après une première mi-temps pauvre en occasion de but et sans changement au tableau d'affichage, il aura fallu attendre la 49e minute pour voir Benjamin Santelli marquer sur pénalty. 1-0 pour Bastia, puis Kévin Schur enfonce le clou (63e) avec une frappe puissante déviée et qui passe au-dessus du gardien d'Ajaccio. Les Bastiais s'imposent donc 2-0 dans ce derby corse, signent leur deuxième victoire de la saison et restent 16e au classement. Ajaccio concède sa première défaite de la saison et devra se rattraper lors de son prochain match à domicile contre Quevilly (2 octobre).