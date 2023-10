Ligue 2 : Auxerre nouveau dauphin de Laval

par Mickael Pinta (iDalgo) La 10e journée de Ligue 2 a offert du spectacle. Rodez s'est imposé dans un scénario fou au stade Paul Lignon face à Caen grâce à un triplé de Taïryk Arconte (5-3). Les Ruthénois sont 6e au classement grâce à cette quatrième victoire sur ces cinq derniers matchs. Grenoble, dernière équipe invaincue cette saison en Ligue 2 a fait match nul à Guingamp grâce à un but contre son camp du malheureux Maxime Sivis (2-2). Ce match nul arrange Auxerre. Les Bourguignons, vainqueurs du Paris FC (2-0) sont les nouveaux dauphins de Laval qui a battu Bordeaux et scellé le sort de David Guion, l'entraîneur girondin, plus tôt dans l'après-midi.