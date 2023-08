Ligue 2 : Auxerre et Guingamp en démonstration, Dunkerque et Concarneau résistent

par Alexis Rouhette (iDalgo) Huit matchs étaient au programme de ce samedi soir de Ligue 2. Parmi les relégués, seule l'AJA est parvenue à l'emporter, et avec la manière (4-1 face à Valenciennes). Ajaccio et Troyes ont été tenus en échec par Rodez et Dunkerque, alors qu'Angers s'est incliné sur la pelouse de Laval. Guingamp est en tête avec Auxerre après sa victoire sur le même score face à Annecy, le miraculé. Dunkerque a donc obtenu le point du nul, comme Concarneau, l'autre promu (0-0 face à Bastia). Le Paris FC de son côté s'est effondré face à Caen à Charlety, réduit à 10 à la demi-heure de jeu avant d'encaisser deux buts des Normands. Enfin, Amiens s'est imposé de justesse face à Quevilly-Rouen (1-0, but de Touho à la 94e minute). Fin de cette première journée lundi soir, avec le match entre Pau et Bordeaux.