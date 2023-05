Ligue 2 : Annecy fait chuter Le Havre et s'écarte de la zone rouge !

par Lucas Fontaine (iDalgo) Les Annéciens ont fait chuter les Havrais dans ce match de clôture de la 35e journée de Ligue 2 (1-0). Ce sont pourtant les Normands qui ont le mieux débuté cette partie en monopolisant le cuir et en se créant la première occasion de la rencontre. Sur une perte de balle des Haut-Savoyards, Mahmoud se projette et centre dans l'axe vers Alioui qui se retrouve face au but et déclenche sa frappe du droit. Escales est attentif et effectue une belle parade en déviant le cuir sur le poteau. Au retour des vestiaires, le HAC pousse pour ouvrir le score mais va finalement se faire surprendre sur un coup de pied arrêté. Shamal se charge d'un corner côté droit et trouve Mouanga qui prend le meilleur sur Sangante et arrive lancé pour catapulter sa tête au fond des filets de Desmas. En fin de rencontre, les esprits s'échauffent et les visiteurs sont réduits à dix avec l'exclusion de Thiaré. Le Havre pense égaliser sur sa dernière offensive avec le centre de Bentoumi sur Kitala qui reprend la balle d'un plat du pied mais Escales effectue un arrêt réflexe pour permettre à Annecy de décrocher un précieux succès qui permet aux hommes de Laurent Guyot de sortir de la zone de relégation.