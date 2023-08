Ligue 2 : Annecy et Saint-Etienne partagent les points

par Alexis Rouhette (iDalgo) En clôture de la quatrième journée de Ligue 2 2023/2024, Annecy accueillait l'AS Saint-Etienne ce lundi soir. Les deux équipes se sont quittées sur le score d'un but partout. Alors que Warren Caddy avait ouvert le score à la 26e minute sur pénalty pour les locaux, Dylan Chambost débloquait son compteur cette saison dès le retour des vestiaires (48e). L'ASSE aurait pu l'emporter si Sissoko avait converti son pénalty à la 78e minute. Avec ce match nul, Annecy est 11e avec 5 points. Saint-Etienne sort de la zone rouge et grimpe à la 15e place. La semaine prochaine, Annecy ira défier Concarneau pendant que Saint-Etienne affrontera Valenciennes a Geoffroy-Guichard.