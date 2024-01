Ligue 2 : Angers reprend la première place, Auxerre freiné à Grenoble

par Gary Cohen (iDalgo) L'Angers SCO a fait la bonne opération de la 21e journée de Ligue 2, en s'imposant face à Quevilly-Rouen (3-2), notamment grâce à un doublé de Farid El-Melali. Cette victoire permet aux Angevins de reprendre la tête du classement, aux dépens de l'AJ Auxerre. Les Auxerrois ont été tenus en échec sur la pelouse de Grenoble, troisième (1-1). Florian Ayé avait montré la voie pour l'AJA, mais Pape Meissa Ba a égalisé pour les Grenoblois. Parmi les autres résultats de ce mardi soir, les Girondins de Bordeaux ont enfoncé Valenciennes (3-1), Saint-Etienne a intégré le top 6, en s'imposant à Pau (1-0). Laval a, de son côté, été accroché à domicile par le Paris FC (1-1), malgré l'ouverture du score de Pablo Pagis. Un spectaculaire match nul (3-3) a séparé Guingamp et Rodez.