Ligue 2 : Angers renoue avec la victoire face à Ajaccio

par Mylene Dufour (iDalgo) Après trois défaites consécutives, Angers s'est repris face à Ajaccio, et s'est imposé 3-1 sur sa pelouse en conclusion de la 27e journée de Ligue 2. Himad Abdelli a ouvert le score à la 27e minute sur penalty. Christopher Ibayi a répliqué pour Ajaccio quelques minutes plus tard, mais le match tourne en faveur du SCO en toute fin de rencontre. A peine entré en jeu, Esteban Lepaul a d'abord signé son premier but sous les couleurs angevines grâce à une tête à bout portant, avant d'être passeur décisif pour Loïs Diony dans la foulée. Grâce à cette victoire, Angers consolide sa deuxième place, et revient à trois points du leader, l'AJ Auxerre. Les hommes d'Olivier Pantaloni restent huitièmes, à seulement quatre points du pied du podium.