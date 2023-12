Ligue 2 : Angers champion d'hiver, Auxerre domine Laval

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Le SCO d'Angers est champion d'hiver de Ligue 2 ! En s'imposant face à Guingamp (1-0), les Angevins conservent la première place du championnat. Lois Diony est l'unique buteur d'une rencontre, pourtant, totalement dominée par les Guingampais (21 tirs à 7). Avec leur 40 points en 19 journées, les Angevins caracolent en tête avec deux unités d'avance sur Auxerre qui a vaincu Laval avec la manière (1-3). Les Lavallois ont conclu leurs vingt premières minutes efficaces avec un but de Cherni (27'). Mais cette réalisation a fait office d'électrochoc pour les Auxerrois qui ont tout de suite réagi en égalisant par l'intermédiaire de Onaiwu (31'). A partir de ce moment, Laval a perdu pied et les visiteurs ont totalement maîtrisé leur sujet jusqu'à la fin du match. Sinayoko (58') et Hein (69') ont creusé l'écart pour s'imposer et pour rester dans la course au titre.