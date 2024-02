Ligue 2 : Amiens repris sur le fil par Bordeaux !

par Sebastien Salpietro (iDalgo) En clôture de la 25e journée de Ligue 2, Amiens et Bordeaux se sont séparés sur un score de parité (1-1). Les Amiénois pensaient tenir un succès important dans la lutte pour le top 5 grâce à une réalisation de la recrue hivernale Jack Lahne (31') mais ils ont subi l'égalisation dans les derniers instants de la partie signée Julien Vetro (90 + 3'). Ce match nul empêche le club picard de revenir à hauteur de points de Saint-Etienne, cinquième et dernier qualifié pour les phases finales de l'accession en Ligue 1 l'an prochain (36 pts). Les Girondins sont treizièmes avec cinq unités d'avance sur la zone rouge (32 pts).