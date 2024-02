Ligue 1 : Vitinha quitte l'OM, Ekitike rejoint Francfort

par Matthieu Cointe (iDalgo) C'est l'un des plus gros échecs de Pablo Longoria sur le marché des transferts. Arrivé à l'Olympique de Marseille l'année dernière pour 25 millions d'euros et sept millions de bonus, Vitinha quitte déjà la cité phocéenne. Ce jeudi, le club a officialisé le prêt avec option d'achat du Portugais pour le Genoa. L'attaquant n'aura pas eu le rendement escompté sur la Canebière avec 6 buts en 43 matchs disputés. De son côté, Hugo Ekitike va tenter de rebondir à Francfort. Laissé sur la touche avec le Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, l'ancien rémois a été prêté au club allemand avec une option d'achat obligatoire.