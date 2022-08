Ligue 1 : Victoire lyonnaise contre Ajaccio pour la première journée

par Romain Strozza (iDalgo)

L'Olympique Lyonnais a parfaitement débuté sa nouvelle saison en remportant son premier match de Ligue 1 ce vendredi contre l'AC Ajaccio à domicile. Les Lyonnais ont fait la différence dans les 20 premières minutes, marquant par deux fois grâce au Brésilien Tetê et à Lacazatte, buteur pour son retour au Groupama Stadium. Mais l'OL s'est fait peur par la suite avec l'expulsion du gardien Lopes, coupable d'avoir percuté un joueur ajaccien et la réduction du score de Mangani sur penalty. Lyon n'est pas resté longtemps à dix contre onze car Hamouma s'est aussi fait expulser en fin de première période. Malgré les bonnes intentions d'Ajaccio après la mi-temps, le score est resté inchangé et c'est bien Lyon qui prend les trois points ce soir.