Ligue 1 : victoire lilloise en terre corse

par Romain Strozza (iDalgo)

Après deux matches sans victoire, Lille est reparti de l'avant ce vendredi en allant battre à l'extérieur le promu ajaccien (3-1) lors de la première rencontre de cette quatrième journée de Ligue 1. Un succès qui s'est construit en première période avec des réalisations de Yusuf Yazici à la 17e minute et de Jonathan Bamba, juste avant la pause. Après la mi-temps, les Lillois ont continué leur bonne soirée avec le troisième but signé Tiago Djalo. Ajaccio a tenté de répondre, réduisant le score par Cyrille Bayala dans les dernières minutes mais trop tard pour les Corses. Le score aurait même pu être plus lourd mais Jonathan David a manqué un penalty dans le temps additionnel. Toujours pas de victoire pour Ajaccio qui reste dans le fond du classement avec 1 point. Lille en compte 7.