Ligue 1 : Vainqueur à Lorient, l'OL reprend sa marche en avant

par Mickael Pinta (iDalgo) Vainqueur de Lorient lors de la 25e journée de Ligue 1 (0-2), l'Olympique lyonnais, privé d'Alexandre Lacazette toujours blessé à la cuisse, s'est repris après sa lourde défaite à Lens. Le match s'est décanté en seconde période. Nicola Tagliafico a ouvert le score sur une tête plongeante. Mama Baldé a doublé la mise sur une contre-attaque. Au classement, les hommes de Pierre Sage restent dans le ventre mou du championnat et sont provisoirement à la 10es avec 7 points d'avance sur la 16e place de barragiste occupé par le Havre, qui a un match en moins, et qui n'est qu'à une longueur de Lorient, premier non relégable.